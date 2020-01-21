Телефон богатейшего человека взломали после сообщения принца Саудовской Аравии
Мобильный телефон главы американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. С таким утверждением выступила во вторник британская газета The Guardian, основываясь на даные источников, знакомых с результатами криминалистического исследования мобильного телефона Безоса, сообщает ТАСС.
По данным собеседников газеты, шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp . В течение нескольких часов после этого, утверждают источники The Guardian, с телефона главы Amazon был скачан огромный объем файлов. Газета подчеркивает, что не обладает информацией о том, как именно были использованы данные, полученные в результате хакерской атаки.
В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев смс-сообщения Безоса, возглавляющего список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, и его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer, принадлежащего компании American Media. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.
Адвокат главы Amazon в ответ на просьбу издания прокомментировать информацию о причастности наследного принца к отправке вредоносного файла ограничился заявлением о том, что Безос "сотрудничает со следствием". Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не предоставило The Guardian комментариев.