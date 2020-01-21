Глава ОПЕК о роли Ильхама Алиева в мировой нефтяной стратегии

«Господин президент, если помните, вы стали первым среди мировых лидеров, призвавших пять лет назад на Всемирном экономическом форуме все страны-члены ОПЕК и страны, не являющиеся членами ОПЕК, к объединению и совместной работе. Раньше никто с такой инициативой не выступал. Вы – дальновидный и очень решительный человек. Используя эту глобальную платформу, Вы призвали всех нас консолидироваться и работать вместе. Потому что, как сказали и Вы, все мы находились в одинаковом положении. Потому что все мы производили одну и ту же нефть и продавали ее на одних и тех же рынках. В то время цены на рынке упали более чем на 80 процентов», - сказал Мохаммед Баркиндо, выступая на встрече.

Ильхам Алиев отметил, что цены на нефть составляли около 30 долларов.

«Мы стали свидетелями самой плохой ситуации. Господин президент, мы начали работать в результате вашего дальновидного руководства, вашего призыва. 10 декабря 2016 года, а точнее, в течение 12 месяцев мы подписали декларацию о сотрудничестве с 24 странами. Такое происходило впервые в истории. Мы сделали это благодаря вашему руководству, вашим взглядам. Мы никогда не забудем этого, господин президент. Это очень важно для нас, и, как вы отметили, в течение минувших пяти лет мы очень тесно сотрудничали с Азербайджаном, который остался верным всем принятым решениям», - сказал глава ОПЕК.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев поблагодарил Мохаммеда Баркиндо.

«Я признателен вам за то, что вы вспомнили это. В тот день здесь, в Давосе мне задали вопрос о том, что надо сделать в связи с этим, и я выдвинул данное предложение. Благодарю ОПЕК за то, что она серьезно отнеслась к этому предложению, и мы действительно создали уникальный формат партнерства. Считаю, что нет другой такой международной организации, которая обладала бы данным форматом, и не только форматом, но и в то же время эффективно исполняла решения. Порой трудно прийти к договоренности даже внутри одной организации. Однако страны, являющиеся и не являющиеся членами ОПЕК, крупные и малые производители нефти объединились.

Потому что это была наша общая цель. Но, конечно, без вашего руководства наши усилия остались бы безрезультатными, потому что вы, как руководитель организации, не только координировали все процессы, но и руководили ими. Считаю и уверен, что одна из причин успеха в том, что все страны доверяют вам. Это был очень важный фактор. Таким образом, у нас было соединение всех важных элементов. Было сильное руководство со стороны организации, а также очень серьезное сотрудничество между государствами-членами и нечленами организации. Я знаю, что добиться определенного сокращения добычи даже между некоторыми странами-членами было нелегко. Конечно, были очень эффективный мониторинговый процесс, а также вопрос доверия. Считаю, что все члены данного процесса в настоящее время стараются сдержать слово, потому что необходимо сохранить доверие. Я также хочу выразить вам признательность за инициативу, связанную с проведением в Баку одной из встреч в формате ОПЕК+. Я пригласил вас и вы приняли приглашение. Мы с нетерпением ожидаем усиления сотрудничества. Азербайджан уже проявляет себя как член ОПЕК. Уверен, это так и будет продолжаться», - сказал президент Ильхам Алиев.