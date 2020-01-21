В Иране убили командира ополчения «Басидж»

Командир иранского народного ополчения «Басидж» убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов, передает ТАСС.

Отмечается, что погибшим был Абдольхосейн Модждами, который занимал пост главы "Басидж" округа Дарховин в районе Шадеган. Военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми утром у своего дома.

Местные власти сообщили о задержании преступников в течение нескольких часов после происшествия.

Народное ополчение "Басидж" является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Ополчение входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии). По приблизительным оценкам, численность "Басидж" достигает 3-4 млн человек.