Компания SpaceX выведет на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится 24 января, сообщается на странице компании в Twitter.

В рамках реализации проекта Starlink, которая началась 22 февраля 2018 года, планируется запустить около 12 тыс. спутников. Затраты оценены в компании в $10 млрд.

Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.