Пассажиры на 598 автобусах, следующих по 29 маршрутам в Баку, оплачивают проезд картами BakuKart в безналичной форме, сообщил haqqin.az пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, эти цифры изменятся в ближайшие дни:

«Линейная интеграция идет полным ходом. 24 января мы планируем интегрировать маршрут № 4». Кроме того, было определено местоположение 50 новых остановок и установлены соответствующие знаки, а также установлены 13 новых пунктов оплаты. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что переход на безналичный расчет абсолютно необходим для повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам», - отметил Агаев.

В агентстве отметили, что переход на карточную систему также важен с точки зрения формализации нелегальных трудовых отношений и повышения прозрачности пассажирских перевозок. Ярким примером этого является значительное сокращение количества претензий к карточным системам за последние несколько недель.