Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

По данным издания, на мужчину напали днем 21 января в арке дома на пересечении улиц Дегтярной и 9-й Советской.

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных. Об этом сообщает «Фонтанка».

Судя по травме, неизвестные напали на Джексенова со спины. С ушибленной раной головы его госпитализировали. Мужчина находился в тяжелом состоянии, через час после нападения он умер в больнице.

С места преступления изъяты окурки. Камер видеонаблюдения в находящемся рядом доме не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибший долгое время проработал в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана и вышел на пенсию в звании подполковника. В 2014 году Джексенов переехал в Петербург, где открыл небольшой бизнес по консультированию предпринимателей.