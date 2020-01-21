Ассоциация больных гемофилией благодарит Турала Эфендиева: "Это большой друг наших детей"
После распада СССР из-за возникших серьезных проблем в системе здравоохранения, дети, болеющие гемофилией, страдали от недостатка лекарств и качественного лечения. Если учесть, что еще при советской власти в эту область выделялось очень мало средств, а производимые лекарства были малоэффективными, то сегодня не так сложно представить серьезность проблемы в ту пору.
К счастью, с обретением независимости в Азербайджане эти примитивные методы лечения были отменены, вследствие чего стали доступны новые методы лечения и качественные лекарства. На фоне этих положительных тенденций в 1997 году мы учредили Республиканскую ассоциацию больных гемофилией, которая ставила целью объединить пациентов с данным заболеванием, ознакомить общество с этой проблемой, помочь в решении их проблем, связанных со здравоохранением, образованием и социальным обеспечением, а также интегрировать их в общество. Для этого мы начали сотрудничать как с местными, так и с зарубежными и международными организациями.
В то время как государственные органы работали над усовершенствованием соответствующей законодательной и материально-технической баз в рамках своих полномочий, требовалась реализация более концептуальных и целевых проектов по проблеме и участие в этом институтов гражданского общества.
В результате нашего международного сотрудничества и накопленного зарубежного опыта мы после кропотливой работы смогли подготовить законопроект и государственную программу, нацеленных на решение проблем больных гемофилией. В последствии, законопроект был одобрен парламентом, а государственная программа была утверждена президентом Ильхамом Алиевым и запущена в 2006 году. Наши желания, которые раньше казались нам несбыточными, стали реальностью с 2006 года. Таким образом, за счет государственных средств редкие лекарственные препараты стали импортироваться в страну и стали доступными для больных гемофилией. Так состояние наших пациентов значительно улучшилось.
После приобретения этих лекарств, мы начали заниматься социализацией больных детей. Говоря о социализации, подразумевается интеграция детей, страдающих от этой болезни, в общество. Этим детям были предоставлены возможности активно принимать участие в художественных и культурных мероприятиях. Большую поддержку в этой области нам оказал Международный фонд Ильяса Эфендиева. Сотрудничество нашей организации с Международным фондом Ильяса Эфендиева, начавшееся с 2007 года, еще больше укрепило желание детей с гемофилией жить и созидать.
Проекты, акции и мероприятия, реализуемые фондом для детей с гемофилией, с тех пор охватывают не только образовательную и культурную деятельность, но и материальную и моральную поддержку нашего центра. Через Международный фонд Ильяса Эфендиева мы также смогли наладить и в дальнейшем работать со многими местными и международными организациями. В результате этого сотрудничества наша ассоциация значительно расширилась, помогая донести информацию о гемофилии до общественности. Поэтому мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту фонда Туралу Эфендиеву.
В то же время следует отметить, что Турал Эфендиев непосредственно интересуется положением наших детей, которые постоянно остаются под его пристальным вниманием. Он делает все возможное, чтобы порадовать их. Благодаря этой поддержке дети с гемофилией чувствуют себя духовно сильными. Действительно, больные люди нуждаются в большем внимании и заботе. И эти полные благ чувства доброты и опеки Т. Эфендиева направлены не только детям и нашей организации, но и членам их семей. Говорят, что «здоровый дух в здоровом теле». И дети достигли этого при непосредственной поддержке Турала Эфендиева. Мы провели ряд мероприятий под его чутким руководством.
Вот уже более 13 лет Т. Эфендиев работает над тем, как обеспечить нашим детям здоровую жизнь в обществе. Говоря о его высших человеческих качествах, я хотела бы отметить, что на момент создания нашей организации условия для хранения лекарств и вакцин были низкими. Т. Эфендиев для этого предоставил нам холодильник. Вскоре, в 2007 году, наша организация также была оснащена необходимыми бытовыми и электрическими приборами.
По инициативе Турала Эфендиева в праздничные дни Нового года и Новруз-байрам в различных культурных центрах и театрах традиционно проводятся праздничные мероприятия, концерты и литературно-художественные вечера. В результате дети не только наслаждаются событием, развлекаются и просвещаются, но и развивают у себя высокий художественный-эстетический вкус.
Если раньше дети с гемофилией жили закрыто, вдалеке от общества, то Турал Эфендиев был первым, кто инициировал, организовал и оказал финансовую поддержку детям для их приобщения к культурно-общественной жизни. Школьные принадлежности, игрушки, одежда, которые вручались детям по праздникам и сопровождались выступлениями именитых деятелей искусств, актеров, клоунов, фуршетами и др. стали для детей самыми ценными подарками в жизни. Все это - приятные воспоминания для них на всю жизнь.
В то же время, человеческие ценности, к которым приобщен сам Турал Эфендиев, также исходят из его семьи. Как известно, Турал Эфендиев является внуком выдающегося деятеля азербайджанской литературы и театра, великого драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева.
Говоря о личных качествах Турала Эфендиева, мы должны отметить, что он не только хороший и добрый, но и справедливый, честный, щедрый и отзывчивый человек. Словом, Турал Эфендиев - это личность, воплощающая в себе лучшие качества героев произведений его деда - Ильяса Эфендиева.