Ассоциация больных гемофилией благодарит Турала Эфендиева: "Это большой друг наших детей"

Гюльнара Гусейнова, президент Республиканской ассоциации больных гемофилией 12:01

После распада СССР из-за возникших серьезных проблем в системе здравоохранения, дети, болеющие гемофилией, страдали от недостатка лекарств и качественного лечения. Если учесть, что еще при советской власти в эту область выделялось очень мало средств, а производимые лекарства были малоэффективными, то сегодня не так сложно представить серьезность проблемы в ту пору. К счастью, с обретением независимости в Азербайджане эти примитивные методы лечения были отменены, вследствие чего стали доступны новые методы лечения и качественные лекарства. На фоне этих положительных тенденций в 1997 году мы учредили Республиканскую ассоциацию больных гемофилией, которая ставила целью объединить пациентов с данным заболеванием, ознакомить общество с этой проблемой, помочь в решении их проблем, связанных со здравоохранением, образованием и социальным обеспечением, а также интегрировать их в общество. Для этого мы начали сотрудничать как с местными, так и с зарубежными и международными организациями.

В то время как государственные органы работали над усовершенствованием соответствующей законодательной и материально-технической баз в рамках своих полномочий, требовалась реализация более концептуальных и целевых проектов по проблеме и участие в этом институтов гражданского общества. В результате нашего международного сотрудничества и накопленного зарубежного опыта мы после кропотливой работы смогли подготовить законопроект и государственную программу, нацеленных на решение проблем больных гемофилией. В последствии, законопроект был одобрен парламентом, а государственная программа была утверждена президентом Ильхамом Алиевым и запущена в 2006 году. Наши желания, которые раньше казались нам несбыточными, стали реальностью с 2006 года. Таким образом, за счет государственных средств редкие лекарственные препараты стали импортироваться в страну и стали доступными для больных гемофилией. Так состояние наших пациентов значительно улучшилось. После приобретения этих лекарств, мы начали заниматься социализацией больных детей. Говоря о социализации, подразумевается интеграция детей, страдающих от этой болезни, в общество. Этим детям были предоставлены возможности активно принимать участие в художественных и культурных мероприятиях. Большую поддержку в этой области нам оказал Международный фонд Ильяса Эфендиева. Сотрудничество нашей организации с Международным фондом Ильяса Эфендиева, начавшееся с 2007 года, еще больше укрепило желание детей с гемофилией жить и созидать. Проекты, акции и мероприятия, реализуемые фондом для детей с гемофилией, с тех пор охватывают не только образовательную и культурную деятельность, но и материальную и моральную поддержку нашего центра. Через Международный фонд Ильяса Эфендиева мы также смогли наладить и в дальнейшем работать со многими местными и международными организациями. В результате этого сотрудничества наша ассоциация значительно расширилась, помогая донести информацию о гемофилии до общественности. Поэтому мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту фонда Туралу Эфендиеву.