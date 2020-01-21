Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 12:07

Эта демонстрация протеста находилась под пристальным взором прессы в течение нескольких недель. И главной тональностью газет и телеканалов было тревожное ожидание драматических событий. В столице штата Вирджиния, городе Ричмонде в день, когда нация отмечала национальный праздник в честь Мартина Лютера Кинга, американские ультраправые, защитники права иметь и носить огнестрельное оружие готовились провести массовую акцию неповиновения местным властям, которые приняли закон по контролю над продажей оружия. Казалось бы, ну и что такого - демонстрация как демонстрация, мало их проходит в Америке? Но в августе 2017 года, прошедший в городе Шарлотсвиль, тоже в Виржинии аналогичный "Марш объединенных правых" привел к кровавым столкновениям между защитниками оружия и теми, кто призывал к их ограничению. Это был настоящий шабаш ведьм, напоминавший факельные шествия ку-клукс-клановцев прошлых лет. Там тоже были люди в белых капюшонах, фирменной одежде ККК, остальные представляли густой коктейль из белых националистов, неонацистов, ультраправых "ополченцев" и прочих яростных защитников огнестрельного оружия. Демонстранты выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, в руках некоторых было изображение свастики и ...портреты Дональда Трампа.

Между ними и теми, кого в Америке называют "левыми либералами", начались кровавые столкновения. 1 человек погиб, 38 были ранены. Потерпел крушение наблюдавший за беспорядками полицейский вертолет, двое на его борту скончались. Ярость правых вызвало решение местных властей перенести памятник генералу Роберту Ли, видному военачальнику времен Гражданской войны, руководившему силами рабовладельческого Юга, которые, как известно, проиграли Северу. Сейчас в Ричмонде собрались десятки тысяч правых, чтобы выразить свой протест против принятия избранной осенью прошлого года новой законодательной Ассамблеей Вирджинии (впервые за много лет власть в ней перешла к демократам) закона, ограничивающего приобретение в штате разнокалиберных автоматов и пистолетов. На свою акцию поборники 2-й статьи Конституции США, разрешающей американцам иметь оружие, приехали из самых разных уголков страны, даже таких отдаленных, как Техас. Приехали вооруженные до зубов. На территорию, примыкающую непосредственное к зданию Капитолия пускали только тех, у кого оружия не было. Но у оставшихся перед металлическими арками на груди были штурмовые винтовки AR-15 (скорострельность 700—950 выстрелов в минуту, прицельная дальность--400-600 метров). Были ли они заряжены, никто не знает. За поясом почти всех были также пистолеты. На лицах многих - черные маски, на теле - бронежилеты. Телекамеры запечатлели это зрелище. Зафиксировали лозунги: "2-я поправка - в дуле моего автомата", плакаты с изображением одетого под Гитлера губернатора штата Ральфа Нортема, который и принял неугодный "объединенным правым" закон. "Оружие защищало эту страну более двухсот лет, а теперь этот ублюдок губернатор хочет лишить его нас!",-кричит один из демонстрантов с многозарядной штурмовой винтовкой, которую американские военные используют в Сирии и Афганистане. "Я - патриот Америки, - вторит ему другой. - А сейчас левые зашли слишком далеко и их нужно остановить". "Демократы в штате нагло показывают нам свою власть, не имея на это разрешения, - вступает в полемику Эрик Платт, вице-президент организации "Владельцы огнестрельного оружия Америки". - Никто не должен голосовать за эту партию Нэнси Пелоси! (спикер палаты представителей, объявившей импичмент Трампу)".

Чем же стал так неугоден правым принятый в штате закон? Можно подумать, что его законодатели решили полностью запретить продажу любого огнестрельного оружия. На самом деле речь идет о легких, можно сказать, косметических мерах. Так, например, было решено продавать индивидууму не больше одного пистолета в месяц, было запрещено приносить автоматы в парки штата, где гуляют семьи с детьми и четче отслеживать возможные криминальные данные из биографии покупателя оружия. И это все. А так, дорогие граждане, покупайте хоть по десять автоматов и двадцать пистолетов, устраивайте дома арсенал и применяйте его, как вам заблагорассудится. Но даже эти меры, практически не задевающие прав любителей 2-ой поправки к конституции, вызвали общенациональный гнев правых. По составу демонстрантов можно легко судить, кто принял участие в этой акции. Процентов на 90 это были белые мужчины самого разного возраста. Женщин и афроамериканцев среди них практически не было. То, что пошло в Ричмонде, к счастью, обошлось без кровопролития. "Презренные демократы" и не попытались что-либо противопоставить агрессивной толпе. Лишь к одному из тинэйджеров, несшему автомат, подошел пожилой житель города и спросил его негромко, показывая пальцем на оружие: "Вот скажи мне, пожалуйста, для каких целей он у тебя?" Однако эта акция протеста, закончившаяся без резни, с новой силой подчеркнула то, что очевидно для всех мыслящих американцев. Нация глубоко разделена по своим политическим взглядам, социальной и расовой принадлежности. Разделена, возможно, не меньше, чем в годы Гражданской войны в США.