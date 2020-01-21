ЦИК: На одно депутатское кресло претендуют 12 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие дни приступит к печати бюллетеней в связи с внеочередными парламентскими выборами, намеченными в Азербайджане на девятое февраля. Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что часть зарегистрированных кандидатов отзывают свои кандидатуры: «Несмотря на это, на одно депутатское кресло претендуют 12-13 кандидатов. На основании списка 19 политических партий в депутаты претендуют свыше 260 кандидатур. Всего претендуют представители 28 партий».