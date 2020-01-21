Посол Янкаускас: Баку и Брюссель стараются скорее подписать соглашение
Евросоюз и Азербайджан стараются завершить переговоры по новому соглашению и подписать его как можно скорее, заявил журналистам посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает Report.
По словам посла ЕС, ранее в Баку приезжали высокопоставленные представители ЕС, были проведены встречи с представителями правительства Азербайджана: "В Брюсселе с декабря начала работать новая Еврокомиссия, в Азербайджане также проходят изменения в правительственных структурах: назначен новый министр экономики. Это очень важно, так как оставшиеся несколько вопросов в нашем основополагающем соглашении по новому партнерству - это именно вопросы торговли и экономики. Мы обсудили с министром экономики то, как эти переговоры продолжить. Думаю, в ближайшем будущем состоятся или консультации, или очередной раунд. Надеемся завершить переговоры по этому соглашению. У нас нет определенных сроков, но мы с обеих сторон стараемся завершить переговоры и подписать этот договор как можно скорее".