В Баку в аптеке продавали наркотики

В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержаны работники аптеки, пытавшиеся продать наркотические препараты.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в одной из аптек Хатаинского района во время продажи девяти штук «Трамадола» и пяти штук «Прегабалина» были задержаны фармацевты - житель Апшеронского района М.Салманов и жительница Баку В.Мамедова.

Во время обыска в аптеке были обнаружены и изъяты ограниченные к продаже препараты: «Трамадол» (2 380 шт.), «Прегабалин» (667 шт.), «Т-долл» (659 шт.), «Контрамал» (246 шт.), «Тамол ХХ» (10 шт.), «Ройял» (58 шт.), «Лирика» (70 шт.) и «Регапен» (126 шт.).