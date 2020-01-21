Россиянина экстрадируют из Азербайджана в Башкирию

Обвиняемый в неуплате алиментов гражданин РФ будет экстрадирован в Россию из Азербайджана. Об этом 22 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, пишут российские СМИ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24-летнего мужчину экстрадируют из Азербайджана по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Отмечается, что мужчину задержали и взяли под стражу в ноябре 2019 года по ходатайству прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что мужчину обвиняют в неуплате средств на содержание детей.

По версии следствия, обвиняемый в течение шести месяцев не выплачивал алименты своему ребенку. В настоящий момент сумма долга составляет свыше ста тысяч рублей.

Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела городским судом Сибая мужчина на судебное заседание не явился. Поэтому в августе прошлого года был объявлен в розыск.

Сообщается, что Федеральной службе исполнения наказаний было поручено организовать прием обвиняемого и его доставление к месту судебного разбирательства.