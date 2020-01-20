Эр-Рияд ответил на обвинения во взломе телефона главы Amazon: Это абсурд
Посольство Саудовской Аравии в США опровергло информацию о причастности королевства к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса, назвав ее абсурдной, сообщает ТАСС.
"Недавние сообщения в СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными. Мы призываем провести расследование этих заявлений, чтобы мы могли увидеть все факты", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.
В Amazon отказались комментировать произошедшее.
В свою очередь, спецдокладчики ООН намерены заявить, что считают заслуживающими доверия результаты исследования, показавшего, что Эр-Рияд причастен к взлому мобильного телефона главы компании Amazon Джеффа Безоса, сообщает Reuters.
Ранее The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов. В марте 2019 года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию. Спустя несколько месяцев СМС-сообщения Безоса, его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer, принадлежащего компании American Media. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.