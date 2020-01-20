Президентом Греции впервые стала женщина

Парламент Греции проголосовал за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов, передает ТАСС.

До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристстской партии "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого "Движения перемен", Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.