Вагит Алекперов: Сегодня подпишем соглашение с SOCAR

"ЛУКОЙЛ" планирует сегодня подписать соглашение с SOCAR по двум морским блокам в Азербайджане, сказал журналистам в Давосе президент российской нефтекомпании Вагит Алекперов.

"Мы обсуждаем ряд проектов, это блок Нахичевань, морской блок, и переходная зона, так называемая, на севере Апшерона. Наши геологи, по крайней мере, считают, что они перспективные", - цитирует Интерфакс Вагита Алекперова.

"Мы сейчас с SOCAR будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума", - добавил он.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Вагит Алекперов в рамках встречи в Давосе обсудили вопрос участия компании в разработке месторождений Нахичевань и Гошадаш.