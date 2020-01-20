Кананян: "Жадные олигархи захватили Кельбаджар и Лачин"

Армянский активист, политолог Александр Кананян, проживающий на оккупированных территориях Азербайджана, объявил голодовку, требуя прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Тертерчай. Кананян отмечает, что на этой реке уже строится четвертая гидроэлектростанция, что наносит ущерб экологии данного региона.

Кананян, чьи публикации перевел на русский язык "Кавказский узел", сообщил, что принял такое решение потому, что власти не прекращают "разрушение водной сети Нагорного Карабаха под ложным предлогом «развития энергетики»".

"Вместо развития императивных сфер развития - строительства жилья и дорог, переселения, поддержки малого и среднего бизнеса и других социальных и оборонных стратегий - олигархи в Карабахе строят десятки малых ГЭС. Главные реки Нагорного Карабаха длиной 160 км уже протекают по трубопроводам. Десятки (если не сотни) квадратных километров лишены воды. Районы Кельбаджар и Лачин лишены перспективы нормального развития и полного переселения, чтобы удовлетворить жадность некоторых олигархов", - написал Кананян.