Октай Асадов и Самед Сеидов едут в Израиль
Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.
Согласно информации, Октай Асадов и председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов 22-23 января примут участие в проходящем в Иерусалиме Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.