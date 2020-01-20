Погода на завтра: сильный ветер
В четверг, 23 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сильный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 0-3, днем 7-12 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром туман, порывистый юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от двух градусов мороза до трех тепла.