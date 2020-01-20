Ильхам Алиев заговорил о новом составе парламента

«В ближайший месяц мы проведем внеочередные парламентские выборы для того, чтобы дать возможность населению выбрать тех, кому они доверяют. А парламент после выборов станет очень важной частью реформ», - сказал Ильхам Алиев, выступая в Давосе на конференции «Стратегическое видение: Евразия».

Президент отметил, что Азербайджан проводит дружественную политику по отношению к соседним странам, «но национальные интересы являются превыше всего».

«Нам удалось провести очень серьезные реформы в политико-экономической сфере. Наши достижения нашли свое отражения в оценках Всемирного экономического форума и в работе Давосского форума. Мы многого добились в сферах инфраструктуры, качества дорог – по этому показателю мы являемся 27-ми в мире», - подчеркнул он.

Ильхам Алиев добавил, что в рамках проведенных реформ обновился состав правительства. «В нем появились новые люди. Это высокообразованная молодежь с современными взглядами. Я неоднократно говорил, что успех в 21-ом веке возможен лишь, если мы не будем придерживаться взглядов 20-го века. Поэтому новые люди нужны не только в правительстве, но и в Администрации президента. Здесь также произошли большие перемены», - сказал президент Азербайджана.