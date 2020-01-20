У Трампа есть план по сдерживанию коронавируса

Власти США реализуют меры по недопущению распространения на территории страны коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас действительно есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Он уже реализуется очень хорошо", - цитирует Трампа Reuters.

Американский лидер указал, что в США центры по контролю и профилактике заболеваний работают на очень высоком уровне.

Накануне власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Позднее директор Национального центра США иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье сообщила, что, по их оценке, вероятность распространения в стране заболевания низкая.