Клинтон о Сандерсе как кандидате в президенты: Его никто не любит

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала сенатора Берни Сандерса, претендующего на пост президента США от Демократической партии. Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.

"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, передает Интерфакс.