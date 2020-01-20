Клинтон о Сандерсе как кандидате в президенты: Его никто не любит
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала сенатора Берни Сандерса, претендующего на пост президента США от Демократической партии. Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.
"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, передает Интерфакс.
Клинтон отказалась пояснять, поддержит ли она Сандерса, если тот станет кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах.
Сандерсу 78 лет, он сенатор от штата Вермонт и в последних опросах общественного мнения, как правило, занимает второе место по популярности после Джо Байдена.
Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.