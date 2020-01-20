В здании Ясамальского районного отделения правящей партии «Ени Азербайджан» состоялась встреча кандидата в Милли Меджлис от Первого Ясамальского избирательного округа №15 Рауфа Нагиева.

Выступивший перед собравшимися Таги Ахмедов проинформировал присутствующих о Рауфе Нагиеве. Таги Ахмедов охарактеризовал его как очень грамотного и способного человека.

«Если Рауф Нагиев будет избран депутатом, то он в рамках возможностей будет помогать своим избирателям. Считаю, что от избрания Рауфа Нагиева выиграют как избиратели, так и сам парламент», - сказал он.

Затем Рауф Нагиев поблагодарил участников мероприятия за оказанную ему поддержку. Он напомнил, что его кандидатура была выдвинута от правящей партии «Ени Азербайджан» для участия на парламентских выборах,

«Я выражаю благодарность руководству ЙАП, которое выдвинуло мою кандидатуру», - сказал он.

Рауф Нагиев также рассказал участникам мероприятия о своей платформе. Участники мероприятия пожелали успехов кандидату и отметили, что его присутствие в Милли Меджлисе будет полезным для народа.