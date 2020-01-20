Минэкологии предупреждает: ожидаются дожди, мокрый снег и снег

Согласно информации, 23 января в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать сильный юго-западный ветер, который 24 января перейдет в сильный северо-западный.

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий, сообщили haqqin.az в Минэкологии .

С 24 января по утренние часы 25 января ожидаются дожди, временами интенсивные. Вечером 24 января и в ночь на 25 января местами дожди могут перейти в мокрый снег.

По сравнению с предыдущими днями, 24 января температура снизится на 4-6 градусов, составив 0-3 градуса тепла.

С вечера 23 января по 25 января погода в районах Азербайджана резко изменится, ожидаются нестабильные погодные условия. Временами возможны осадки, мокрый снег, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер.

Преобладающий 23 января сильный юго-западный ветер 24 января сменится сильным северо-западным ветром. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 4-6 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.