Путин: России нужна крепкая президентская власть

"Возможна ли парламентская форма правления у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин на встрече с общественностью в Липецке, передапет Интерфакс.

Глава российского государства объяснил свою позицию отсутствием в стране партий, имеющих многолетний опыт: "Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком".

Путин также выразил мнение, что для Россия "с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей" нуждается в крепкой президентской власти. По его словам, "сами западные эксперты говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени такую кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной".

Путин подчеркнул, что парламентская форма правления, которая широко применяется в Европе, "сегодня дает сбои": "В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода - катастрофа".