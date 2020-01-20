Азербайджан в десятке лучших стран мира по инфраструктуре воздушного транспорта

В Алматы проходит второй круглый стол с участием руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии. Для участия в заседании был приглашен и Азербайджан. Делегацию нашей страны возглавляет вице-президент и исполнительный директор AZAL Эльдар Гаджиев.

В ходе обсуждений была дана высокая оценка инфраструктуре воздушного транспорта в Азербайджане. Так, было отмечено, что в рейтинге с участием 141 страны Азербайджан по качеству инфраструктуры воздушного транспорта входит в десятку лучших стран мира. Это очень высокий показатель. Нас опережают только такие страны, как Сингапур, Гонконг, Нидерланды, Финляндия, Япония, Швейцария, ОАЭ, Панама и Корея.

Для сравнения скажем, что США в данном рейтинге занимает 12-е место, Франция – 23-е, Германия – 24-е, Турция – 35-е, Великобритания – 38-е.

Что касается стран постсоветского пространства, то ближе всего к Азербайджану располагается Латвия, идущая на 13-й строчке. Россия на 51-й позиции, Литва - на 59-й, Армения - на 66-й, Эстония - на 68-й, Таджикистан - на 79-й, Грузия - на 83-й, Молдова - на 85-й, Казахстан - на 88-й, Украина - на 103-й, Кыргызстан - на 133-й.

Возвращаясь к мероприятию в Алматы, важно сообщить, что его участники приняли решение о том, что третий круглый стол пройдет в Азербайджане в 2021 году.