Apple готовит бюджетный iPhone

Apple в феврале начнет производство новых бюджетных айфонов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что смартфон представят в марте. Это будет первая недорогая модель со времен iPhone SE (он стоил 399 долларов). Как пишет Bloomberg, новый айфон внешне будет похож на iPhone 8 с диагональю 4,7 дюйма.

По данным агентства, в новой модели Touch ID встроят в кнопку «Домой», при этом Face ID в смартфоне не будет. Процессор будет таким же, как у нынешнего флагмана iPhone 11. Предполагаемую цену устройства издание не называет.

Bloomberg добавляет, что позднее, в 2020-м Apple намерена выпустить iPhone с поддержкой 5G, более быстрым процессором и новыми 3D камерами на задней панели.