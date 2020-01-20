Американцам разрешили провести расследование в Иране

Министерство финансов США разрешило компании General Electric оказать содействие проводимому Ираном расследованию обстоятельств крушения украинского самолета, сбитого недалеко от Тегерана иранскими ПВО.

"Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявлял, что антииранские санкции не будут распространяться ни на американцев, ни на граждан других стран, участвующих в расследовании гибели 176 человек", - цитирует NEWSru.co.il сообщение пресс-службы американского Минфина.

General Electric и французская компания Safran SA являются совладельцами фирмы CFM, которая произвела двигатели сбитого украинского лайнера.

21 января Иран обратился к США и Франции с просьбой предоставить оборудование, необходимое для доступа к информации на бортовых самописцах сбитого украинского авиалайнера. Ранее иранские власти отказались передавать черные ящики за границу. "После получения необходимого оборудования можно будет извлечь информацию и в кратчайшие сроки восстановить картину происшедшего. Список оборудования передан французскому агентству по расследованию происшествий и Службе безопасности на транспорте США", - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ирана.