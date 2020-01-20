Макрон: "У Тегерана не будет ядерного оружия"

Позиция Франции относительно ядерной программы Ирана однозначна - у Тегерана не может быть ядерного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

"Я обсуждал региональные проблемы с премьер-министром Нетаньяху, и позиция Франции касательно иранской ядерной программы однозначна. У Тегерана не будет ядерного оружия", - заявил Макрон.

Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в том случае, если вопрос о иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.