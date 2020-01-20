В Баку начинается строительство новой станции метро

В этом году в Баку начнется строительство еще одной станции метро, заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен", сообщает Trend.

Согласно информации, в этом году планируется строительство станции с условным названием B-4 на "фиолетовой" линии. "Станция B-4 будет построена за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, на улице Джалила Мамедкулизаде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже ведется предварительная подготовка к строительству новой станции. На территории выкопаны тоннели станции. После ввода в эксплуатацию в этом году новой станции с условным названием B-3 планируется начать строительные работы на станции B-4.