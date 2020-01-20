Подсистема «Занятость» Минтруда оповестила о вакансиях тысячи граждан

В службе подсистемы «Занятость» Министерства труда и социальной защиты населения параллельно с вводом вакансий осуществляется процесс отправки электронных уведомлений об этих вакансиях безработным и лицам, ищущим работу. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

За прошедший период в подсистему было введено около 85 тысяч вакансий, по которым были направлено 72 тысячи 300 электронных уведомлений безработным и ищущим работу гражданам.

В настоящее время продолжается процесс отправки уведомлений по оставшимся вакансиям и ввод новых вакансий от работодателей в «Банк вакансий».

Работодатели в соответствии с Законом «О занятости» должны предоставить информацию об открывшихся вакансиях в подсистему «Занятость» самое позднее в течение пяти дней. Делая это, они смогут найти подходящего кандидата на вакантную должность без потери времени и оперативно удовлетворить потребность в рабочей силе.

Безработные и лица, ищущие работу, зайдя в подсистему, смогут оперативно получить электронное уведомление о вакансиях в соответствии со своей профессией и специальностью. В результате они смогут в кратчайшие сроки найти работу, не обращаясь в какие-либо структуры.