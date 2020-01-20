Вилаят Эйвазов предупредил

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов сделал предупреждение водителям, которые нарушили правила и остались безнаказанными, сообщает Avtosfer.az.

Согласно информации, министр поручил дорожной полиции строго наказывать таких водителей.

Министр с сожалением напомнил, что среди участников дорожного движения есть те, кто из-за своего положения в обществе и занимаемой должности ставят себя выше закона и требуют особых привилегий, и потребовал предпринимать против них жесткие меры, предусмотренные законом.

Вилаят Эйвазов также отметил, что основными задачами дорожной полиции является не наказание участников дорожного движения, а обеспечение безопасности на дорогах, предотвращение нарушений правил и аварий.