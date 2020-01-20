Во Франции протестующие остановили работу самой мощной ГЭС

Самая мощная гидроэлектростанция Франции Grand'Maison остановлена работниками в знак протеста против пенсионной реформы, которую предложили власти.

Как сообщает телеканал BFMTV, решение о прекращении работы станции приняли на собрании бастующих сотрудников. «Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы», - добавляет телеканал.

Проектная мощность выключенной ГЭС составляла 1800 мегаватт.

Забастовки продолжаются во Франции с 5 декабря. Профсоюзы утверждают, что будут собирать акции протеста, пока власти не откажутся от пенсионной реформы в том виде, в котором сейчас предлагают провести ее. Проект закона о реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.