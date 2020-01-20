Участникам попытки госпереворота в Турции вынесли приговор

В Турции вынесли приговоры 131 обвиняемому по делу о попытке госпереворота в Турции, среди осужденных – бывший глава Управления безопасности Али Фуат Йылмазэр и глава департамента разведки управления Рамазан Акюрек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Cumhuriyet.

По данным газеты, сроки тюремного заключения для обвиняемых составят от трех лет и девяти месяцев до 45 лет. Йылмазэр осужден на семь лет и шесть месяцев, Акюрек получил 45 лет тюрьмы.