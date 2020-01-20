Мишелю Платини нашли новую должность
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини занял пост советника президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пья. Об этом сообщает Agence France-Presse.
"Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями. Он является важным человеком, к которому будут прислушиваться, - сказал Пья. - Я знаю его с 1972 года. Когда он был президентом УЕФА, ему удавалось продвигать свои идеи. Он Мишель Платини, поэтому его слушали на самом высоком уровне".
В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Срок отстранения истек в октябре прошлого года.