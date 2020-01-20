Atabank не в состоянии выплатить даже депозит в 1000 манатов

Финансовые проблемы в Atabank привели к тому, что банк приостановил выплаты. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в филиалах банка заявляют посетителям об отсутствии денег.

При этом вкладчики продолжают прибывать в банк, требуя вернуть их депозиты. В одном из филиалов Atabank не нашлось даже 1000 манатов, чтобы вернуть вкладчику его депозит.

Напомним, что накануне Центробанк Азербайджана начал проверки в ОАО Atabank. В сообщении говорилось, что проверки проводятся в связи с обеспокоенностью среди вкладчиков. Согласно официальному сообщению, вкладчики испытывают проблемы с получением своих депозитов.