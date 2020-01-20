Ильхам Алиев встретился с президентом Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Давос встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи стороны обсудили развитие отношений между двумя странами, изучили возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также обменялись мнениями о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.

Была подчеркнута важность участия Азербайджана в «Инициативе трех морей», которая состоится в Таллине в июне этого года, обсуждалось дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.