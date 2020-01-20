Трамп о раненных при атаке Ирана американских военных

Американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, заявил президент США Дональд Трамп, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.

"Я слышал, что у них были головные боли и что-то еще, но я бы сказал, это не очень серьезно…Я не считаю эти ранения серьезными, по сравнению с другими. Я видел, что Иран делал при помощи придорожных мин с нашими солдатами: видел людей без рук и ног, людей, которые получили ужасные ранения", - заявил Трамп журналистам, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Ранее издание Defense One со ссылкой на военные источники в США писало, что при обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга. Отмечалось, что военные эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали.