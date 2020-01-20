В Баку завезли 12-метровые автобусы для маршрута №199; фото
К перевозке пассажиров по регулярной маршрутной линии №199 будут привлечены 12-метровые автобусы марки Isuzu Citiport, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Согласно информации, по требованию агентства компания Xaliq Faiqoğlu заменила 20 автобусов, эксплуатируемых по данной маршрутной линии, на 12-метровые транспортные средства марки Isuzu Citiport. «Эти автобусы отвечают высоким требованиям пассажироперевозок и будут введены в эксплуатацию 23 января», - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что данные автобусы позволят повысить качество обслуживания пассажиров, ими также смогут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и пассажиры с колясками. Для этого в автобусах установлен специальный механизм.