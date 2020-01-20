Имишлинский сахарный завод на грани закрытия

По словам протестующих, Имишлинский сахарный завод находится в тяжелом финансовом положении, а его руководство дает ложные обещания. Сегодня представитель завода встретился с участниками акции и пообещал, что их скоро вернут на работу. Однако, работники утверждают, что в декабре прошлого года были уволены 80 человек и их не восстановили на работе. А теперь под сокращение разом попали 450-500 человек.

Сотни сотрудников Имишлинского сахарного завода, принадлежащего Azərsun Holdinq, провели сегодня акцию протеста против массовых увольнений. Сообщается, что с завода уволены более 500 сотрудников.

Также сообщают, что глава Исполнительной власти Имишлинского района прибыл в Баку, чтобы провести переговоры с руководством Azərsun Holdinq. В ИВ Имишлинского района пообещали корреспонденту haqqin.az в ближайшее время прокомментировать произошедшую акцию протеста.

В то же время в пресс-службе Azərsun Holdinq подтвердили информацию о финансовых проблемах. В холдинге добавили, что сахарный завод в Имишли на протяжении трех лет работает с убытками.

Проблемы сахарного завода в Azərsun Holdinq объяснили растущим с 2016 года импортом сахара из России.

В Azərsun Holdinq также добавили, что если подобная ситуация продолжится, то с 2020 года завод будет вынужден работать только в осенние месяцы, перерабатывая урожай сахарной свеклы.

Стоит отметить, что Имишлинский сахарный завод является одним из самых крупных заводов в Азербайджане. Завод способен ежедневно производить свыше тысячи тонн сахара. На заводе работают 1400 человек.