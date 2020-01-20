Встреча Ильхама Алиева с президентом Монголии фото
Сегодня в Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Монголии - Ильхама Алиева и Халтмаагийна Баттулги, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями об углублении отношений между Азербайджаном и Монголией. Был отмечен широкий спектр возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, особенно в животноводстве, обсуждались возможности инвестирования в медную и золотодобывающую отрасли.
В ходе беседы было отмечено, что монгольские студенты в настоящее время обучаются в азербайджанских вузах.