Ученые назвали самый полезный для здоровья вид спорта

В исследовании приняли участие более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течение 32 лет. В результате было установлено, что уровень риска смерти у пловцов был на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.

Результаты работы были опубликованы в International Journal of Aquatic Education and Research.

По словам профессора Университета Южной Каролины Стивена Блэра, плавание лучше повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку. Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех обычных людей, в том числе для людей, имеющих хронические заболевания, передает express.co.uk.