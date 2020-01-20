В Петербурге россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 23-летний россиянин прилетел в Россию из Шанхая. В Пулково он следовал транзитным рейсом с пересадками в Красноярске и Москве. Уточняется, что у молодого человека высокая температура, его забрали в больницу с КПП.

В аппарате вице-губернатора Анны Митяниной Интерфаксу сообщили, что "на данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности будут известны после результатов анализов".