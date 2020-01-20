По его словам, работа направлена на обеспечение бесперебойного и устойчивого энергоснабжения населения. Работа по реконструкции сети сопровождается временным приостановлением электроснабжения поочередно в ряде поселков, как этого требуют нормы безопасности:

«Город Хырдалан, как и прилегающие к нему поселки, в последние годы значительно вырос, построены новые жилые массивы. Однако с начала 2000-х годов строительство новых жилых массивов и домов на территориях, где нет инфраструктуры, затруднило снабжение населения, проживающего там, электроэнергией. В результате поселки Масазыр, "28 Мая", Перекишкюль, Гобу, Хокмали, Атьялы, Гушчулук и другие жилые массивы годами сталкивались с проблемами электроснабжения жителей. На этих территориях произвольно проложены линии электропередачи, во многих случаях построены дома под линиями высокого напряжения. Кроме того, линии проходят через дворы, и происходит перегрузка трансформаторов. ОАО «Азеришыг» приступило к масштабным работам и на этих территориях начиная с прошлого года в соответствии с программой реконструкции электросетей по всей стране».

По словам представителя «Азеришыг», сотрудники работают на этих территориях в сложных условиях, потому что дома строятся очень близко друг к другу, дороги узкие, что затрудняет работу техники для обновления линий высокого напряжения. Тем не менее работа близка к завершению:

«В связи с проведенной реконструкцией в этих поселках поочередно прекращается электроснабжение. Мы периодически объявляем об этом. В том числе информируем жителей поселка «28 мая» об обязательных перерывах в электроснабжении. Жители должны учитывать, что эти перерывы предназначены для нормального снабжения их электроэнергией, реконструкции сети в районах проживания».

ОАО «Азеришыг» в Абшеронском районе, поселке Ашагы Гюздек, Бинагадинском районе, поселке «28 мая» и других регионах обновляет воздушные линии высокого напряжения, трансформаторы, опоры, непригодные к эксплуатации. В настоящее время на этих территориях, в том числе в поселке «28 мая», идет напряженная работа, работают бригады.