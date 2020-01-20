Если отбросить в сторону все технические нюансы, то ее суть сводится к следующему: Фонд приобретает квартиры в Баку, Хырдалане и Сумгаите и затем сдает их в долгосрочную аренду до 25 лет с определённой суммой ежемесячной оплаты. По истечении этого срока квартира остается в собственности гражданина. Иными словами, это еще один вид ипотеки, но более социально направленной. На первом этапе программы приобретено свыше 330 квартир.

Утро 22 января в Баку ждали тысячи малоимущих семей. Ровно в 10:00 должна была открыться регистрация на портале «Электронной системы ипотеки и кредитной гарантии» в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа. Однако за полчаса до начала регистрации сайт рухнул, а саму процедуру выбора квартир отложили на неопределенное время.

О появлении арендного жилья с правом выкупа стало известно еще давно, и многие малоимущие семьи, которые тратили львиную долю бюджета на аренду жилья, с нетерпением ждали момента запуска этой программы.

Однако надежды многих семей на то, что они хотя бы через 25 лет обзаведутся собственным жильем, разбились о суровые реалии. Арендная стоимость большинства квартир с правом выкупа существенно превышает среднюю стоимость аренды жилья по Баку. А учитывая, что программа изначально была направлена именно на малоимущие семьи, которые в настоящее время арендуют дешевое жилье за 250-300 манатов в месяц, то цены для них стали уже, можно сказать, неподъемные.

В сообщении Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана говорится, что размер месячной оплаты жилья по Баку составит от 411 манатов, Хырдалану – 333 манатов, Сумгаиту – 297 манатов.

Стоит еще раз повторить, что речь идет именно о минимальных ценах. Так, к примеру, гражданину придется выплачивать по 411 манатов в течение 25 лет за квартиру площадью в 58 квадратных метров. За 25 лет за эту квартиру в сумме придется выложить более 123 тысяч манатов, а это значит, что каждый квадратный метр обойдется более чем в 2100 манатов. Подобные расчеты, в частности, приводит экономическое агентство «Маржа».

На выходе мы получаем обычную ипотеку с высокой процентной ставкой, где никакой социальной направленностью программы даже и не пахнет.

Особое недоумение вызывает тот факт, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках реализации данной программы приобрел квартиры площадью в 150-180 квадратных метров, которые ну никак не могут быть рассчитаны на малоимущих граждан. Чтобы претендовать на такую квартиру малоимущей семье придется ежемесячно выплачивать за ее аренду с дальнейшим выкупом 1200-1300 манатов. А если семья может позволить подобные расходы на аренду жилья, то она уже автоматически не может считаться малоимущей.

На кого же тогда рассчитаны квартиры площадью в 180 квадратных метров? Ведь куда целесообразнее было потратить деньги на покупку большего количества малогабаритных квартир и предложить их более широким слоям населения.

Несмотря на непомерно высокие цены, желающих приобрести квартиры или хотя бы интересующихся механизмом аренды жилья с правом выкупа очень много. Этим и объясняется технический сбой и падение сайта системы, вызванные наплывом посетителей. Логику людей понять можно - зачем платить за аренду квартиры, которая никогда не станет твоей, если можно с таким же успехом арендовать ее с правом выкупа. Хотя цены и больно кусачие…