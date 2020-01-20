Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой BP фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, президент Ильхам Алиев и Роберт Дадли обсудили новый проект очередного этапа разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».
Глава государства подчеркнул большое значение этого проекта. Президент Ильхам Алиев также отметил. что в феврале текущего года в Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.