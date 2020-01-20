Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе провели переговоры, в ходе которых обсуждались энергетические проекты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Грузии, передает ТАСС.

"На встрече речь зашла о стратегическом партнерстве между Грузией и Азербайджаном, а также о транспортно-энергетических проектах, которые осуществляют обе страны вместе", - сказано в сообщении.

Георгий Гахария встречался с Ильхамом Алиевым в октябре 2019 года. Более частые встречи в последнее время говорят о динамике высокого уровня в отношениях между странами. Стороны договорились и впредь продолжать интенсивные переговоры, добавили в администрации правительства Грузии.