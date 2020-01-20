Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря в Давосе о перспективе членства его страны в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти, передает РИА Новости.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.
"Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране. Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, страну, на которую не смотрят сверху вниз. Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?" - заявил Зеленский в среду, выступая на экономическом форуме в Давосе.