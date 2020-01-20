Как следует из появившейся в социальных сетях видеозаписи, Макрон возбуждено говорит с полицейскими.

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в старом городе в Иерусалиме, передает РИА Новости.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", - говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", - добавил Макрон и прошёл внутрь.

Как уточняет издание "Едиот Ахронот", события развернулись на входе в Базилику Святой Анны, и президент был возмущён тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Похожий инцидент произошёл в 1996 году во время визита в Иерусалим занимавшего на тот момент пост президента Франции Жака Ширака.