Бывшему российскому министру продлили срок ареста

Абызов останется в СИЗО как минимум до 26 марта. Вместе с ним суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову. Срок расследования по делу продлен до 25 июня, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в марте прошлого года суд арестовал Абызова по обвинению в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, подозреваемый в 2011-2014 годах с соучастниками вывел за рубеж 4 млрд рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Сам экс-министр обвинения отрицает, по его словам, следка с компанией "Региональные электрические сети" проводилась в соответствии с нормами закона.