В России допускают нефть по $100 за баррель

Он пояснил, что в условиях отсутствия новых источников нефти потребление сырья между тем увеличивается. «[Поэтому] это [возврат] возможно», — заключил он. Алекперов добавил, что в течение своей жизни наблюдал как очень высокие цены на нефть, так и очень низкие. В связи с этим топ-менеджер считает преждевременным говорить о конце эпохи высоких цен на сырье.

Ранее Алекперов говорил, что стоимость нефти на текущем уровне (около 63-64 долларов за баррель) устраивает и производителей, и потребителей.

Согласно прогнозу «Основных тенденций развития рынка жидких углеводородов до 2035», опубликованному «Лукойлом», в 2025-2035 годах стоимость нефти при повышенном спросе может взлететь до 90 долларов за баррель. В случае радикальных решений со стороны государств в рамках борьбы с изменениями климата и сниженным спросом на нефть цена, напротив, может упасть до 50 долларов. При сценарии развития мировой энергетики в рамках действующей энергетической политики рост потребности в новых проектах добычи составит 46 миллионов баррелей к 2035 году, а цена на сырье будет находиться на уровне 70 долларов за баррель.